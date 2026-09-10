ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Страны, которые игнорируют или поддерживают преступления киевского режима, фактически замарывают собственные руки в крови террористов и должны отдавать себе отчет, что со всем этим им придется жить, потому что отмыться уже не выйдет.
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