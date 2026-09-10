Захарова заявила, что игнорирующим преступления Киева странам уже не отмыться

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Страны, которые игнорируют или поддерживают преступления киевского режима, фактически замарывают собственные руки в крови террористов и должны отдавать себе отчет, что со всем этим им придется жить, потому что отмыться уже не выйдет.