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Агент Маркиньоса подтвердил интерес "Спартака" к игроку

Агент Маркиньоса подтвердил интерес "Спартака" к игроку

Агент Маркиньоса уверенно заявляет, что его клиент может стать игроком "Спартака". По данным источников, красно-белые готовы заплатить за вингера 5 миллионов евро, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

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