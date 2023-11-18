Песков спрогнозировал продолжение давления на Россию со стороны Запада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину спрогнозировал продолжение давления на Россию со стороны Запада Соответствующее видео опубликовано в Telegram Зарубина.
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