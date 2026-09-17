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Царьград

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Кемеровчан предупредили о рыжем дыме и шуме из-за пуска «Азота»

Кемеровчан предупредили о рыжем дыме и шуме из-за пуска «Азота»

Жителей Кемерова предупредили о возможном шуме и появлении рыжего дыма в ближайшие дни. Причиной станет пуск оборудования на заводе «Азот» после капитального ремонта.

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