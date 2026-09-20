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ФедералПресс

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Власти прокомментировали информацию о сотрудниках военкоматов на избирательных участках в Прикамье

Власти прокомментировали информацию о сотрудниках военкоматов на избирательных участках в Прикамье

ПЕРМЬ, 20 сентября, ФедералПресс. В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что на избирательных участках в Пермском крае присутствуют сотрудники военкоматов, которые якобы проверяют документу у мужчин, пришедших на выборы.

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