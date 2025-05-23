Мордовия проводит исследования загрязненной реки Алатырь: результаты к 1 июня

Власти Мордовии создали рабочую группу для исследования загрязнения реки Алатырь. Глава региона Артем Здунов сообщил о планах по проверке очистных сооружений и публикации результатов исследований воды к 1 июня.
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