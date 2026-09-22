В Иванове прокуратура настаивает на закрытии «Мисти Парка» до устранения нарушений

Парк возобновил работу 19 сентября, заявив о проверках и новых мерах безопасности. Но прокуратура уже подала иск в суд – с требованием приостановить деятельность до устранения нарушений.
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