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Ивановские новости

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В Иванове прокуратура настаивает на закрытии «Мисти Парка» до устранения нарушений

В Иванове прокуратура настаивает на закрытии «Мисти Парка» до устранения нарушений

Парк возобновил работу 19 сентября, заявив о проверках и новых мерах безопасности. Но прокуратура уже подала иск в суд – с требованием приостановить деятельность до устранения нарушений.

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