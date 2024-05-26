100 лет красному флагу СССР. Как он стал символом революции Красный флаг. В его цвете - кровь страшных бедствий и великих побед От Ивана Грозного до рабочего ПотаповаКрасный флаг долгое время считался прерогативой монархов.
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