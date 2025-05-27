В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня

С первого июня текущего года аптечные учреждения России официально войдут в структуру системы здравоохранения, что позволит их сотрудникам получать социальные льготы и привилегии, предусмотренные для медицинских работников .
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