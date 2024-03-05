Легендарные хиты «Короля и шута» с живым голосом Михаила Горшенёва прозвучат в Петрозаводске

15 марта музыканты групп «Король и Шут» и «Северный Флот» вернутся в Петрозаводск, чтобы вновь сыграть концерт (16+) с программой TODD и специальным бисом с хитами легендарной группы! «TODD» – последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов «Король и Шут», двойной альбом, объединённый общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, на основе которого был поставлен знаменитый мюзикл.