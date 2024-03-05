Карелия.ньюс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Карелия.ньюс

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Легендарные хиты «Короля и шута» с живым голосом Михаила Горшенёва прозвучат в Петрозаводске

15 марта музыканты групп «Король и Шут» и «Северный Флот» вернутся в Петрозаводск, чтобы вновь сыграть концерт (16+) с программой TODD и специальным бисом с хитами легендарной группы! «TODD» – последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов «Король и Шут», двойной альбом, объединённый общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, на основе которого был поставлен знаменитый мюзикл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх