«Адмиралтейские верфи» отправили часть сотрудников в простой

РИАМО - 4 дек. Генеральный директор предприятия АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге Андрей Веселов рассказал, что данный простой объявлен из-за сниженного объема производства и отсутствием финансирования по двум заказам, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии