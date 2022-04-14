Происшествия

11 подписчиков

Жителю Самары предъявлено обвинение в присвоении имущества работодателя

Руководитель одной из фирм, специализирующейся на оптово-розничной продаже автошин, автоуслугах и грузоперевозках, обратился за помощью в ОП №3 УМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх