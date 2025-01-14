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Китай

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Китай намерен расширять сотрудничество с Гренадой -- премьер Госсовета КНР

Пекин, 13 января /Синьхуа/ -- Китай намерен усиливать сопряжение стратегий развития с Гренадой и расширять сотрудничество с этой страной в таких областях, как новые источники энергии, цифровая и синяя экономика для повышения качества китайско-гренадского взаимовыгодного сотрудничества.

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