Китай намерен расширять сотрудничество с Гренадой -- премьер Госсовета КНР

Пекин, 13 января /Синьхуа/ -- Китай намерен усиливать сопряжение стратегий развития с Гренадой и расширять сотрудничество с этой страной в таких областях, как новые источники энергии, цифровая и синяя экономика для повышения качества китайско-гренадского взаимовыгодного сотрудничества.