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Посол России Боцан-Харченко: “Отказ Сербии от санкций – это героическое поведение Вучича”

Посол России Боцан-Харченко: “Отказ Сербии от санкций – это героическое поведение Вучича”

Отказ Сербии, возглавляемой президентом Александром Вучичем, поддержать западные санкции против России был “героическим поступком”, по словам посла России Александра Боцана-Харченко, который оценили в Москве.

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