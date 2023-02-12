Посол России Боцан-Харченко: “Отказ Сербии от санкций – это героическое поведение Вучича”

Отказ Сербии, возглавляемой президентом Александром Вучичем, поддержать западные санкции против России был “героическим поступком”, по словам посла России Александра Боцана-Харченко, который оценили в Москве.
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