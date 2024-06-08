Глава Минэнерго Турции: Анкара и Москва оценили дорожную карту по газовому хабу

Анкара и Москва оценили дорожную карту по предложенному РФ проекту газового хаба в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
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