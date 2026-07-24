Роднина удивилась отсутствию Плющенко и Тутберидзе в Зале славы фигурного катания

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что олимпийский чемпион Евгений Плющенко и известный тренер Этери Тутберидзе до сих пор не включены в Зал славы фигурного катания.
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