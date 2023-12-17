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ИАНЕД

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Марков удивилен заголовком в «Ъ» о гитлеровской диктатуре в день выдвижения Путина

  Политолог Сергей Марков обратил внимание на странный заголовок, опубликованный в газете “Коммерсант” перед выходом статьи, где официально было объявлено о намерении действующего президента Владимира Путина выдвинуться на новый срок.

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Комментарии
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ЮД
Юрий Денисов
А ЗАКРЫТЬ ЭТУ ГАЗЕТЕНКУ,ЧТО СЛАБО?!
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13 час.

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