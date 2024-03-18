Украинский генерал рассказал подробности уничтожения Patriot военными России

Генерал украинских войск в отставке и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал подробности уничтожения комплексов Patriot Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) и о чувствительности этих ударов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии