Украинский генерал рассказал подробности уничтожения Patriot военными России

Генерал украинских войск в отставке и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал подробности уничтожения комплексов Patriot Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) и о чувствительности этих ударов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).