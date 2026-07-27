Правительство Саратовской области увеличило лимит на продажу бензина

В Саратовской области увеличен лимит на продажу бензина для граждан с 30 до 40 литров в сутки. Это решение принято оперативным штабом региона ввиду стабильности топливной ситуации, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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