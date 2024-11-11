Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе

Участники второго арабо-исламского саммита в Эр-Рияде — Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС) — в понедельник, 11 ноября, потребовали от Совета Безопасности (СБ) ООН создать комиссию для расследования преступлений Израиля в секторе Газа.