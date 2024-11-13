8 новых пригородных маршрутов запускают в Алматы

В южной столице организовали новые пригородные маршруты в областные районы. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, организовано восемь новых маршрутов с охватом населенных пунктов в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области.
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