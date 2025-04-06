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Сотрудничество России и Кубы в энергетических проектах – оценки Чернышенко

Сотрудничество России и Кубы в энергетических проектах – оценки Чернышенко

Сотрудничество России и Кубы в энергетических проектах – оценки Чернышенко Татьяна АрестоваРоссия продолжает активно развивать двусторонние отношения с Кубой, сосредоточив особое внимание на вопросах энергетической стабильности островного государства.

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