Сотрудничество России и Кубы в энергетических проектах – оценки Чернышенко Татьяна АрестоваРоссия продолжает активно развивать двусторонние отношения с Кубой, сосредоточив особое внимание на вопросах энергетической стабильности островного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии