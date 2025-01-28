Похитившую более 139 миллионов рублей у россиян кибермошенницу осудили

В Бурятии Октябрьский районный суд приговорил 26-летнюю жительницу Улан-Удэ к 6,5 года лишения свободы за кибермошенничество на сумму более 139 миллионов рублей в составе организованной преступной группировки (ОПГ).
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