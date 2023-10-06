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Боррель заявил, что 2030 год не рассматривается как точный срок расширения ЕС

Боррель заявил, что 2030 год не рассматривается как точный срок расширения ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС не рассматривается в качестве точного срока, а скорее служит ориентиром.

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