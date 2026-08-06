Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Киев, где с готовностью принял участие в обязательной программе с поклонением портретам денацифицированных в ходе СВО бандеровцев и посетил выставку подбитой российской техники.
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