По цене «Лады»: дешёвые новинки для разных стран

На российском рынке представлено множество моделей, но по-настоящему доступных среди них не так много: по сути к этой категории можно отнести разве что самые скромные творения «АвтоВАЗа» и некоторых китайских брендов.
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