Правило 5 секунд: как справиться с трудным и нежеланным делом

Это простая идея, такая простая, что кажется глупой, но она действительно работает. Cамая трудная часть любой задачи — это начало “Нет, это не то правило, которое говорит, что можно съесть упавшую на пол пищу, если успеть поднять ее в течение 5 секунд.
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