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В Камышлове открылся уникальный детский автогородок при поддержке Людмилы Бабушкиной

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Камышловский городской округ дала старт работе детского автогородка, созданного на базе детского сада №1.

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