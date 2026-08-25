В Камышлове открылся уникальный детский автогородок при поддержке Людмилы Бабушкиной

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Камышловский городской округ дала старт работе детского автогородка, созданного на базе детского сада №1.
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