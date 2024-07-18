Сийярто назвал выборы в США "переломным моментом" в плане переговоров по Украине

Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik Президентские выборы в США в ноябре 2024 года станут "переломным моментом" в плане переговоров по урегулированию украинского конфликта, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.