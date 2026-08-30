DHA: сухогруз «Омский-107» после атаки ВСУ сел на мель у берегов Стамбула

Атакованный ВСУ вблизи Новороссийска сухогруз «Омский-107» сел на мель у побережья Стамбула. Об этом 30 августа сообщило турецкое агентство DHA.
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