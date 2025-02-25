Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области готовится к отступлению. По данным российских силовых структур, положение военных стало невыгодным из-за того, что российские войска взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа.
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