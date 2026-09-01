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Стала известна личность напавшей с ножом на учителей и школьников в Канске

Стала известна личность напавшей с ножом на учителей и школьников в Канске

Стала известна личность семиклассницы, напавшей с ножом и газовым баллончиком на учителей и учеников в школе в Канске (Красноярский край).

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