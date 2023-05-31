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Астраханский «Волгарь» получил лицензию РФС на выступление в следующем футбольном сезоне

Астраханский «Волгарь» получил лицензию РФС на выступление в следующем футбольном сезоне

Наш клуб лицензирован по высшему разряду – как еще 16 команд премьер-лиги и 5 лучших клубов ФНЛ. На этой неделе Апелляционный комитет Российского футбольного союза завершил лицензирование клубов премьер-лиги и первой лиги ФНЛ на сезон-2023/2024.

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