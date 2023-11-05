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Парламентская газета

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Песков: Отношения России и США находятся на нуле

Песков: Отношения России и США находятся на нуле

Отношения России и США находятся на нуле, однако со временем диалог придется возобновить. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его соцсетях.

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Комментарии
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Вик Норд
А стоит ли...,выводить их из &quot;минуса&quot;?Кто то сказал,что если вы начали разговаривать с США,вас УЖЕ обманули!
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