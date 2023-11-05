Песков: Отношения России и США находятся на нуле

Отношения России и США находятся на нуле, однако со временем диалог придется возобновить. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его соцсетях.