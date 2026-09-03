История и археология: Почему поляки не хотят вспоминать про Варшавское восстание 1944 года: Кто и зачем создал миф на крови 200 000 человек

Ровно 80 лет назад в Варшаве произошли события, названные Варшавским восстанием. Некоторое время спустя они стали основой для одного из главных русофобских мифов на Западе: Красная Армия якобы специально не пришла на помощь восставшим, дав нацистам утопить «свободолюбивую Польшу» в крови.