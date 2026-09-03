Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

История и археология: Почему поляки не хотят вспоминать про Варшавское восстание 1944 года: Кто и зачем создал миф на крови 200 000 человек

История и археология: Почему поляки не хотят вспоминать про Варшавское восстание 1944 года: Кто и зачем создал миф на крови 200 000 человек

Ровно 80 лет назад в Варшаве произошли события, названные Варшавским восстанием. Некоторое время спустя они стали основой для одного из главных русофобских мифов на Западе: Красная Армия якобы специально не пришла на помощь восставшим, дав нацистам утопить «свободолюбивую Польшу» в крови.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым