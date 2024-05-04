Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    Если враг не сдается- он подлежит тотальному уничтожению.Харькивщина: Наше...
  • Врам Тавризов
    Эти железные гробы надо отправит наложенным платежом в их страны - пусть нам заплатят за возврат Ещё бы поставить усл...На Поклонной наби...
  • Nikolay Zakharov
    Если б не было там мирных жителей,то да,а так город обесточен,долго в нем жить без снабжения невозможно,обойти сторон...Харькивщина: Наше...

Необходимо создать русскую диаспору?

Необходимо создать русскую диаспору?

МИГРАНТ ЗАБРАЛ ЖИЛЬЁ У РУССКОЙ ДЕВОЧКИ. ЧИНОВНИКИ МОЛЧАТ: КТО ВЕРНЁТ ДОМ ДОЧЕРИ БОЙЦА СВО? В Ростовской области мигрант из Узбекистана выселил из дома 14-летнюю дочь пропавшего без вести бойца СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Одно единственное желание - кто эта черножопая бл...ть, которая поставила всем чёрный отрицательный смайлик?
Ответить
1 час.
Владимир Фердман
прочитал выводы эксперта про публичный дом что-то вроде - когда нет порядка, то перестановка мебели ничего не даст - надо менять проституток
Ответить
1 час.
Вера Голубь
Никакая не хрень! На ТГ канале Многонационал об этом случае уже писали. И  уже появилась новость, что на все имущество наложен арест... разбираются. Удивительно нагло ведут себя &quot;новые собственники&quot;.
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх