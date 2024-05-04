МИГРАНТ ЗАБРАЛ ЖИЛЬЁ У РУССКОЙ ДЕВОЧКИ. ЧИНОВНИКИ МОЛЧАТ: КТО ВЕРНЁТ ДОМ ДОЧЕРИ БОЙЦА СВО? В Ростовской области мигрант из Узбекистана выселил из дома 14-летнюю дочь пропавшего без вести бойца СВО.
Необходимо создать русскую диаспору?
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ВС
Одно единственное желание - кто эта черножопая бл...ть, которая поставила всем чёрный отрицательный смайлик?
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1 час.
Владимир Фердман
прочитал выводы эксперта про публичный дом что-то вроде - когда нет порядка, то перестановка мебели ничего не даст - надо менять проституток
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1 час.
Вера Голубь
Никакая не хрень! На ТГ канале Многонационал об этом случае уже писали. И уже появилась новость, что на все имущество наложен арест... разбираются. Удивительно нагло ведут себя "новые собственники".
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24 мин.
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