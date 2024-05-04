Необходимо создать русскую диаспору?

ВС Одно единственное желание - кто эта черножопая бл...ть, которая поставила всем чёрный отрицательный смайлик?

Владимир Фердман прочитал выводы эксперта про публичный дом что-то вроде - когда нет порядка, то перестановка мебели ничего не даст - надо менять проституток