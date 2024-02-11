Perseverance отыскал на Марсе своего погибшего попутчика

Вертолет Ingenuity никогда больше не взлетит, он навсегда останется в марсианских дюнах. Знаменитый марсианский дуэт официально расстался: марсоход Perseverance недавно запечатлел одинокий вид своего попутчика Ingenuity, который недавно получил смертельный удар, из-за которого больше не сможет летать.