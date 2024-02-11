FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Как это возможно? Пипец.. Позорище«Известия»: ФСБ п...
  • Vladimir Soukhatchev
    Блин, какая Неожиданно знакомая и много говорящая фамилия у бывшего главы Росавиации Александра Нерадько!!! Ну кто бы...«Известия»: ФСБ п...
  • Южанин
    Строго наказать чурку, дабы не возбуждался, глядя на статуи!Призвавший переод...

Perseverance отыскал на Марсе своего погибшего попутчика

Perseverance отыскал на Марсе своего погибшего попутчика

Вертолет Ingenuity никогда больше не взлетит, он навсегда останется в марсианских дюнах. Знаменитый марсианский дуэт официально расстался: марсоход Perseverance недавно запечатлел одинокий вид своего попутчика Ingenuity, который недавно получил смертельный удар, из-за которого больше не сможет летать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх