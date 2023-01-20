Что означает подобный жест, и почему бы просто не воспользоваться "аварийкой"

Практически все водители знают о способах общения на дороге путем включения «аварийной мигалки», при этом, если кто-то начнет включать обе «мигалки» часто попеременно, то может запутать своих попутчиков, не знакомых с толкованием такой сигнал.
Практически все водители знают о способах общения на дороге путем включения «аварийной мигалки», при этом, если кто-то начнет включать обе «мигалки» часто попеременно, то может запутать своих попутчиков, не знакомых с толкованием такой сигнал.
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