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Что означает подобный жест, и почему бы просто не воспользоваться "аварийкой"

Что означает подобный жест, и почему бы просто не воспользоваться "аварийкой"

﻿﻿Практически все водители знают о способах общения на дороге путем включения «аварийной мигалки», при этом, если кто-то начнет включать обе «мигалки» часто попеременно, то может запутать своих попутчиков, не знакомых с толкованием такой сигнал.

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