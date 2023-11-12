Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

Американцы вынуждены будить спящих агентов, чтобы отсрочить разгром укровермахта Александр Ситников Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В Соединенных Штатах признают, что именно Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине.

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Комментарии
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Виктор Журавлев
Неужто Соловьёва арестовали? Он же имеет дачу в Майями! А как быть с Путиным, если он по просьбе Обамы не стал разгонять фашистский майдан в 2014 году? А уже в марте 2022 года дал обещание бывшему израильскому премьеру, что не будет арестовывать Зеленского и его правительство. То есть наши солдаты гибнут по приказу Зеленского, но тронуть его не могут. Так кто же наносит вред России?! В 2003 году Путин подписал с Украиной Договор о делимитации границ, по которому Крым был признан украинским, а Украина получила право рвануть в ЕС и НАТО. До сих пор этот Договор не денонсирован! Путин объяснил подписание этого Договора тем, что &quot;считает украинский народ нашим братским народом&quot;.   Такая позиция лидера страны наносит вред больший, чем вред всех &quot;спящих агентов&quot; вместе взятых. После Второй мировой войны, разорившей экономики СССР и Европы, выиграли США. Нынешняя война выгодна опять же США. Так спрашивается, какой же &quot;высокопоставленный спящий агент&quot; её организовал? Кто не стал перекрывать западные границы Украины? Кто не стал брать Киев, организовав дурацкие переговоры в Турции? Вот, например, Жуков в 1956 году для подавления мятежа в Венгрии ввёл сразу 300 000 пехоты и 7 000 танков, которых ему хватило перекрыть западные границы Венгрии и арестовать их правительство. Через 15 дней мятежники сдались! Кто посоветовал Путину действовать прямопротивоположным способом?! Может великий Шойгу?
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2 час.
НС
Николай Сатин
Где-то с 1988 года купить осведомителей в СССР, а потом в России, не стало проблемой на любом уровне. Увы!🥵
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1 час.
Lora Некрасова
Шойгу не ведёт самостоятельную политику, он действует строго по протоколу и по приказу. Ничего лишнего не озвучивает и пургу не несёт. Ищите в другом месте.
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20 мин.

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