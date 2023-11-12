Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

Виктор Журавлев

Неужто Соловьёва арестовали? Он же имеет дачу в Майями! А как быть с Путиным, если он по просьбе Обамы не стал разгонять фашистский майдан в 2014 году? А уже в марте 2022 года дал обещание бывшему израильскому премьеру, что не будет арестовывать Зеленского и его правительство. То есть наши солдаты гибнут по приказу Зеленского, но тронуть его не могут. Так кто же наносит вред России?! В 2003 году Путин подписал с Украиной Договор о делимитации границ, по которому Крым был признан украинским, а Украина получила право рвануть в ЕС и НАТО. До сих пор этот Договор не денонсирован! Путин объяснил подписание этого Договора тем, что "считает украинский народ нашим братским народом". Такая позиция лидера страны наносит вред больший, чем вред всех "спящих агентов" вместе взятых. После Второй мировой войны, разорившей экономики СССР и Европы, выиграли США. Нынешняя война выгодна опять же США. Так спрашивается, какой же "высокопоставленный спящий агент" её организовал? Кто не стал перекрывать западные границы Украины? Кто не стал брать Киев, организовав дурацкие переговоры в Турции? Вот, например, Жуков в 1956 году для подавления мятежа в Венгрии ввёл сразу 300 000 пехоты и 7 000 танков, которых ему хватило перекрыть западные границы Венгрии и арестовать их правительство. Через 15 дней мятежники сдались! Кто посоветовал Путину действовать прямопротивоположным способом?! Может великий Шойгу?