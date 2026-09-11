В Петербурге 4 магазина продавали сигареты у школ

В Красногвардейском районе выявили нарушения при продаже табачной продукции рядом со школами. Проверку соблюдения требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних провела районная прокуратура.
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