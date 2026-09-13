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Как изменить порядок уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка путем перечисления половины размера алиментов на счет ребенка

Огромное количество обращений плательщиков алиментов практически беспомощны, поскольку отсутствует законодательный инструмент, контролирующий взыскателя алиментов на предмет траты получаемых денег именно и только в интересах детей.

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