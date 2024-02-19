Жительница Ростова чуть не ослепла из-за приема антидепрессантов

Изначально пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазных яблоках, ощутимые сложности с фокусировкой взгляда и мушки перед обоими глазами Жительница Ростова едва не ослепла из-за приема антидепрессантов.
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