Эти крошечные «семена» на поверхности клубники на самом деле не семена — это маленькие фрукты

Кто бы мог подумать, что эти крошечные точки на поверхности наших любимых ягод не являются семенами в традиционном понимании? Оказывается, это маленькие отдельные фрукты, которые придают клубнике ее уникальный вкус и текстуру.
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