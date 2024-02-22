Медведев: условия России на переговорах понятны — признание результатов СВО

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что условия России на возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине понятны — признание результатов специальной военной операции.
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