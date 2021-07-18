Полицейский выстрелил в живот женщине во время разгона митинга в Лос-Анджелесе

Противники и сторонники ЛГБТ-движения устроили драку с правоохранителями. Лос-Анджелес, 18 июля. Полицейские Лос-Анджелеса, штат Калифорния жестоко разогнали протестующих во время митинга против присутствия трансгендеров в женской зоне спа-салона.