Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Семенов
    Фашистско-Литовская дерьмократия как дерьмо вылезло из литовской власти!Спецназ Литвы жес...
  • Георгий Михалев
    Жуть, чиновники повсеместно гребут взятки, кто лопатой, кто вилами, кто грузовиками.Глава сельсовета ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Кто где работает, то и продает. Кругом одно ворье. Завтра на его место поставят другого и он будет дела...Бывший замначальн...

Полицейский выстрелил в живот женщине во время разгона митинга в Лос-Анджелесе

Полицейский выстрелил в живот женщине во время разгона митинга в Лос-Анджелесе

Противники и сторонники ЛГБТ-движения устроили драку с правоохранителями. Лос-Анджелес, 18 июля. Полицейские Лос-Анджелеса, штат Калифорния жестоко разогнали протестующих во время митинга против присутствия трансгендеров в женской зоне спа-салона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх