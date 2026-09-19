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Татар-информ

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18 лет и первый голос: день рождения студент из Мамадыша встретил на выборах

18 лет и первый голос: день рождения студент из Мамадыша встретил на выборах

Сегодня студенту второго курса Мамадышского политехнического колледжа Альмиру Тухватуллину исполнилось 18 лет.

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