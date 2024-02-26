Злоумышленники будут использовать дипфейки для подрыва выборов по всему миру — глава МВД Британии

ЛОНДОН (ИА Реалист). Созданные искусственным интеллектом дипфейки представляют собой «идеальный шторм» для злонамеренных государств и преступников, которые хотят сорвать всеобщие выборы, предупредил министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли.
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