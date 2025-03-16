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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичиган Влада Голдина обыграл Мэриленд благодаря броску Тре Дональдсона на последней секунде

Мэриленд вышел вперед за 5,3 секунды до конца после штрафных бросков Дэрика Квина – 80:79. В ответной атаке Тре Дональдсон получил передачу от Влада Голдина около своей штрафной линии, на скорости обошел всех защитников и забросил мяч из-под кольца, оставив сопернику 0,4 секунды на ответ.

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