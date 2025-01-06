МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. В ходе разговора с американским журналистом, глава киевского режима Владимир Зеленский, не скрывая своего лицемерия, отметил, что прекрасно владеет русским языком, и тут же заявил о своём глубоком презрении к русскому народу, тем самым выразив свою русофобию.