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Руководство сети в Британии «признало», что не все, у кого месячные, — женщины, пишет The Telegraph

Руководство сети в Британии «признало», что не все, у кого месячные, — женщины, пишет The Telegraph

Бри­тан­ская сеть супер­мар­ке­тов Waitrose ини­ци­и­ро­ва­ла пере­име­но­ва­ние кате­го­рии това­ров «жен­ская гиги­е­на» после внут­рен­ней жало­бы, касав­шей­ся инклю­зив­но­сти по отно­ше­нию к транс­ген­дер­ным и неби­нар­ным поку­па­те­лям.

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