Руководство сети в Британии «признало», что не все, у кого месячные, — женщины, пишет The Telegraph

Британская сеть супермаркетов Waitrose инициировала переименование категории товаров «женская гигиена» после внутренней жалобы, касавшейся инклюзивности по отношению к трансгендерным и небинарным покупателям.
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